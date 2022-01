Taux : prudence avant les 'minutes' de la FED, lourdeur BTP

L'embellie technique de la matinée sur les T-Bonds US n'aura pas duré au-delà de l'heure du déjeuner à New York : ils ont brièvement tenté d'endiguer leur dégradation en effaçant -1Pt à 1,655%, mais leur rendement s'est de nouveau tendu de +1,6Pt vers 1,682%.



Toujours de la prudence en amont des 'minutes' de la FED attendues ce soir, le 'risk on' sur les actions étant de plus en plus remis en doute, avec une chute de -1,5% du Nasdaq et de -0,4% du S&P500.



Les chiffres US du jour ne semblent pas en cause : le secteur privé non agricole des Etats-Unis a créé 807.000 emplois en décembre alors même que le consensus attendait une contraction sensible, vers 400.000 après les 505.000 créations de novembre (révisées d'une estimation initiale qui était de 534.000).

Les créations de postes du mois dernier se sont concentrées dans les services avec 669.000 nouveaux emplois générés par ce secteur (dont 246.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créés seulement 138.000.



La croissance anticipée de l'activité dans le secteur privé aux Etats-Unis a ralenti un peu moins qu'estimé initialement en décembre selon l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort au final à 57,0, contre 56,9 selon l'estimation flash parue vers la mi-décembre, après 57,2 pour novembre.



En Europe, la légère détente des OAT vers 0,1200% ne s'est pas non plus confirmée avec un revirement de +1Pt vers 0,2350%.



Selon l'Insee, la confiance des ménages en France s'est améliorée en décembre.

L'indice gagne deux points et retrouve ainsi sa moyenne de longue période (100).

Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière passée augmente de deux points.



Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage augmentent après une baisse de deux mois consécutifs, mais leur part estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois continue de diminuer.



Par ailleurs, l'indice composite de l'activité globale de la France, calculé par IHS Markit, ressort à 55,8, soit un léger repli par rapport à novembre (56,1), un chiffre qui continue toutefois de signaler une forte expansion de l'activité du secteur privé français.



Chez nos voisins, les Bunds se dégradent de 0,5Pt à -0,126%, même écart en Espagne sur les Bonos à 0,593% et ça se gâte encore de +2,5Pts pour les BTP italiens à 1,2400%.

Les 'Gilts' UK n'échappent à la lourdeur générale avec +1Pt à 1,0950%.



