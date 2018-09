Taux : quelle sérénité avant communiqué de la FED incertain !

26/09/2018 | 18:33

La tension retombe à l'approche de la décision monétaire de la Réserve fédérale ce mercredi soir et la correction de la veille donne lieu à quelques rachats techniques qui favorisent une légère décrue des taux: les Bunds se détendent de -2Pts à 0;525%, les OAT de -1,5Pt à 0,843%.

Plus au Sud, les 'bonos' espagnols suivent la même trajectoire avec -2Pts à 1,526%, en revanche, les BTP italiens -épargnés par la dégradation de la veille- font machine arrière avec +2,5Pts à 2,916%.

La meilleure performance du jour revient aux Gilts britanniques (-4Pts à 1,592%) alors que Theresa Mays accuse l'Union Européenne de vouloir fracturer le Royaume Uni.



Le communiqué de la FED est attendu avec sérénité à New York: les T-Bonds qui se détendent même légèrement à 3,086%.

Les économistes sont unanimes sur l'issue de la réunion de la Fed, qui a débuté hier et doit s'achever ce jeudi.

Le consensus chiffre ainsi à 99,9% la probabilité d'un nouveau tour de vis de 25 points de base.

La principale question concerne les 'guidance' que dévoilera la FED et qui sera liée à son diagnostic économique: l'anticipation d'un plein emploi sur fond de croissance durablement supérieure à 3% serait jugé 'hawkish' (beaucoup moins accommodant) et renforcerait l'anticipation de 4 hausses de taux au cours des 12 prochains mois.



Côté chiffres du jour, c'est très 'light' mais les ventes de logements neufs aux Etats Unis ré-accélèrent à +3,5% (à 629.000 transactions annuelles) après -1,7% en juillet... et le consensus tablait sur +0,5% seulement.





