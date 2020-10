Taux : quelques prises de profits sur les BT puis les Bonos

19/10/2020 | 19:19

Séance sans grand relief sur les marchés obligataires, en l'absence de 'market movers': les dettes 'coeur' de l'Eurozone ont stagné à proximité de leurs meilleurs niveaux de la fin de la semaine dernière, à quelques centièmes de pourcentage près.

Nos OAT se dégradent de +0,5Pt à -0,342% tandis que les Bunds s'améliorent symétriquement de 0,5Pt à -0,627%.



Les dettes périphériques ont en revanche subi quelques prises de bénéfices avec +3,3Pts sur les Bonos à 0,158% et les BTP italiens qui évoluaient encore à des niveaux records ce matin (vers 0,655%) se dégradent de +6Pts à 0,715%.

Les Gilts britanniques se signalent par une embellie de -2Pts vers 0,167% et se désolidarisent des T-Bonds US qui se retendent de +1,5Pt à 0,76%.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce relativement calme en termes de rendez-vous économiques, même si la journée de vendredi sera animée par les chiffres préliminaires des enquêtes PMI sur le secteur privé en Europe et aux Etats-Unis.

Pas de chiffres à se mettre sous la dent en Europe: il n'y avait que des statistique chinoise au programme.

Elles ont fait apparaître des améliorations sur quasiment tous les fronts, avec une production industrielle en hausse de 5,8% et des ventes au détail en progression de 0,9% sur un an au troisième trimestre.

Le PIB ressort en hausse de +4,8% (contre 5,2% attendu)... mais ce chiffre suscite pas mal de commentaires dubitatifs.



'Le choc de la pandémie et du confinement du premier trimestre est en large partie effacé', estime-t-on chez Oddo BHF.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.