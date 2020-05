Taux : réaction positive Bonos et BTP au plan de soutien UE

27/05/2020 | 19:34

Ursula Van der Leyen a présenté le projet (et non un accord finalisé) d'un plan de relance européen (de 500MdsE +250MdsE par emprunt sur 7 ans) sous forme d'emprunt financé sur le budget commun et alloué sous forme de 'dotations'.



Les pays qui en seraient les grands bénéficiaires bénéficient d'un regain de confiance des investisseurs : le rendement des Bonos espagnols se détend de -5,5>Pts à 0,643% et celui des BTP italiens de -6Pts à 1,493%.



Mais le 'plan' à 750MdsE est encore loin d'être adopté -car il faut un vote à l'unanimité- vu l'opposition des Pays Bas et de la Finlande a toute forme de mutualisation de la dette.



Les négociations risquent d'être longues même si personne ne conteste la nécessité d'un fort soutien à la conjoncture en Europe... le problème reste que les pays du nord ne veulent toujours pas payer pour ceux du Sud, qui sont les grands bénéficiaires du projet, tout le monde le sait.



Après une nette dégradation la veille, les OAT reprennent un peu de terrain et les 'spread' avec les Bunds se contracte de 3Pts (toout proche des 40Pts) avec une baisse de -2,4Pts de base des OAT à -0,013% tandis que les Bunds affichent +0,8Pts à -0,418%.



Côté chiffres, l'Insee a fait part ce matin d'un indice du climat des affaires en France se redressant de six points à 59 au mois de mai sur fond de déconfinement, mais d'un indice de confiance des ménages à nouveau en baisse de deux points à 93.



Outre-Atlantique, malgré des indices US au plus haut depuis mi-mars et parfois proches des records absolus comme le Nasdaq-100, les T-Bonds se détendent de -2,4% vers 0,674%.

Aucune statistique n'est venu animer le marché obligataire US.





