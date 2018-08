Taux : rebond technique en l'absence de market movers

06/08/2018 | 18:13

Entame de semaine positive sur nos marchés de taux : nos OAT se détendent de -2,7Pts à 0,7130%, les Bunds de -2,4Pts à 0,393%, les 'Gilts' de -3Pts à 1,303%, les BTP italiens de -4Pts 2.904% (les agences de 'rating' feront connaitre leur verdict sur le dette italienne fin août début septembre).



Les Bonos espagnols varient marginalement de +1Pt à 1,434%.



Peu de chiffres ce lundi, et mauvaise surprise, les commandes à l'industrie allemandes ont plongé de 4% sur un mois en juin, après avoir progressé de 2,6% en mai (-0,8% en rythme annuel)



Pas de stats aux états Unis mais James Bullard (FED de St Louis) estime qu'une inversion de la courbe des taux US n'est pas impossible aux Etats Unis, il juge en revanche les chiffres de l'emploi publiés vendredi plus solides que ne le suggère le score de +157.000.



En attendant, les T-Bonds US bénéficient également d'une petite embellie à 2,936% contre 2,952%... en revanche, le '2 ans' ne lâche rien: il se négocie à 2,65% contre 2,645% vendredi, et le 'spread' se contracte à tout juste 30Pts de base (J.Bullard pourrait avoir raison dès mi-septembre)



