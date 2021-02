Taux : record sur le '10 ans' US à 1,3940%, détente en Europe

Après une entame de semaine sous haute tension, la pression retombe un peu ce lundi soir avec un début d'embellie sur les marchés obligataires.

Le Bund qui avait vu son rendement s'établir à -0,278% ce lundi matin efface -2,7Pts au final, à -0,338% tandis que l'OAT française qui a failli repasser positif ce lundi (-0,03%) a vu son rendement reperdre -2,5Pts vers -0,091%.

Le climat des affaires s'améliore notablement en Allemagne en février, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,4 à comparer à 90,3 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 90,1).

C'est l'activité industrielle qui se montre très robuste alors que tout ce qui touche aux 'loisirs' et l'aérien sont durablement sinistrés: le gouvernement allemand revoit ainsi de -30% sa prévision de croissance pour 2021, de +4,4% à +3% car le poids du 'tertiaire' reste bien supérieur à celui de l'industrie.



Plus au Sud, -2,7Pts également sur les BTP italiens à 0,597% et -1,5Pt sur les Bonos à 0,328%.

Outre-Manche, pas d'embellie au programme et un rendement quasi inchangé à 0,695%.

Sur le marché américain des Treasuries, le rendement à dix ans se tend encore ce soir, vers 1,352% alors qu'il avait terminé la semaine passée sur un nouveau pic de tension de +5 points à 1,34%.

Le T-Bond a d'ailleurs inscrit un nouveau zénith à 1,3940% en cours de séance.



L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis confirme la bonne dynamique de l'économie américaine après l'écroulement de l'activité lié à l'épidémie de Covid.



Cet indice des perspectives conjoncturelles compilé par l'organisation patronale Conference Board a augmenté de 0,5% à 110,3 le mois dernier, alors que les économistes anticipaient une hausse de l'ordre de 0,4%.



La progression du mois de décembre initialement annoncée à +0,3% a par ailleurs été révisée à +0,4% après une amélioration de 0,9% en novembre.



