Taux : reflux des T-Bonds & Bunds, encore de tensions sur BTP

13/03/2020 | 19:23

Alors que Wall Street reprend entre 4 et 5%, les marchés obligataires consolident nettement: les T-Bonds US voient leur rendement se tendre de +7,5Pts vers 0,925%.



Le '10 ans' US avait atteint un plancher de 0,366% mardi et le '30 ans' de 0,72% contre 1,50% ce vendredi.

Nos OAT se retendent de +7Pts à +0,005%, les Bunds de +15,5Pts à -0,55,4%.



Plus Sud, la tension retombait un peu en fin de journée sur les BTP italiens qui ont quand même affiché un pic de rendement de 1,965% (+23Pts) avant de se stabiliser vers 1,762%.



Steven Mnuchin interviewé vers 14H depuis la Maison Blanche a réaffirmé que les petites entreprises seraient 'soutenues', les taxe et impôts abaissés.



Selon lui, la Présidence et la FED travaillent en étroite collaboration pour apporter toutes les liquidités nécessaires afin de prévenir toute faillite d'entreprises en bonne santé.



Des tests de dépistage gratuits seront offerts aux personnes non couvertes par des assurances: Donald trump devrait détailler la liste vers 20H (heure française).

Manifestement, Wall Street se montre circonspect et le rebond ne va pas au-delà de 'rachats de short' : les acheteurs 'attendent pour voir'.



La Réserve fédérale vient d'annoncer ce jeudi qu'elle accélérait les achat d'actifs à de +60Mds$ (à hauteur de 80Mds$/mois) tandis qu'elle vient d'injecter 1.500 milliards de dollars supplémentaires dans le système financier en 3 jours.



Elle poursuivra ses injections quotidiennes (repo) au rythme de 175Mds$ (jusqu'à mi-avril) et se tient prête à faire plus si nécessaire.



Du coté des statistiques, les prix à la consommation sont restés stables sur le marché français en février d'un mois sur l'autre, après une baisse de 0,4% au mois de janvier, selon des données publiées vendredi par l'Insee.



Aux Etats-Unis, les prix à l'import sont repartis à la baisse en février, la baisse des prix des produits pétroliers en particulier rendant les biens importés moins chers pour les consommateurs.



Après un gain de 0,1% en janvier, les prix à l'importation ont baissé de 0,5% le mois dernier, selon des statistiques publiées vendredi par le Département du Travail (il s'agit de la plus forte baisse depuis août 2019).



Les prix à l'exportation ont, eux, reculé de 1,1% en février, après une hausse de 0,6%, en raison du repli des prix agricoles, légumes, soja et viande en tête d'après les chiffres de Washington.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 95,9 points en estimation préliminaire au mois de mars: son niveau affiché au titre du mois de février était de 101 (le consensus anticipait 95).





