Taux : renforcement de l'aversion au risque, Gilts recherchés

26/10/2018 | 19:32

Nouvelle séance d'aversion au risque qui profite aux Bunds (-3,6Pts à 0,366%), aux OAT (-3,3Pts à 0,743%), aux BTP italiens -è3Pts à 3,47%; soit -16Pts en 3 séances).

Les Bonos espagnols finissent inchangés à 1,61% et les gagnants du jour sont les Gilts britanniques avec -5Pts à 1,39% (c'était la 10ème séance de détente des rendements outre-Manche, une des plus belles séries depuis le Brexit).

Les T-Bonds US profitent du même climat de défiance vis à vis des actions et les T-Bonds se détendent de -4,5Pts de base à 3,09% malgré un PIB américain qui a progressé de 3,5% contre une fourchette de +3% à +3,3% anticipée.



Le Département du Commerce publie également un indice de prix PCE en hausse de seulement +1,6% au troisième trimestre, à comparer à une hausse de +2% au deuxième.

Le baromètre de la confiance des ménages US (Université du Michigan)ressort à 98,6 en octobre après 100,1 en septembre (un plus haut depuis mars).



Autre temps fort, c'est aujourd'hui que Standard & Poor's devrait rendre sa décision sur la note attribuée à la dette de l'Italie. 'Il est probable que S&P revoie à la baisse sa perspective sur la note de l'Italie à 'négative', mais sa notation devrait rester inchangée', rassure un trader.



Du côté des statistiques françaises, la confiance des ménages progresse de +1Pt à 95 selon l'Insee: elle demeure toutefois au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie futur en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois augmente nettement, mais leur opinion sur le niveau de vie passé continue de se dégrader. Par ailleurs, l'Insee indique que sur les marchés intérieur et extérieurs, les prix de production des produits industriels français sont en hausse en septembre pour le cinquième mois consécutif (+0,3%, comme en août) ; sur un an, ils restent dynamiques (+3,5% après +3,6%).





