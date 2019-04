Taux : repli général sauf aux US, les actions font de l'ombre

23/04/2019 | 18:47

Pas de 'stats' à se mettre sous la dent ce mardi, ni de 'balisage' de la part des banques centrales, les marchés obligataires étaient livrés à eux-mêmes, et soumis à la concurrence des actions, emportées par une inexorable lame de fond haussière qui rentre dans sa 19ème semaine, ce qui constitue déjà un record.



L'appétit pour le risque ne pénalise pas les T-Bonds US (-2,5Pt à 2,565%) mais ils sont bien les seuls à résister de la sorte car la consolidation l'emporte sur les Bunds (+1,7Pt à 0,043%), sur nos OAT (+2Pts à 0,396%) et plus nettement encore sur les Bonos espagnols avec +5Pts de base à 1,117%.



Bien mauvaise journée également pour les BTP italiens qui se tendent de +8Pts à 2,675% alors que le scénario politique semble de plus en plus conflictuel entre les 2 formations qui se partagent le pouvoir.



Les BTP semblent bien partis pour s'en aller re-tester l'ex-plancher des 2,71% du mois de février.

Dégradation également sur les 'Gilts' britanniques mais sans réelle intensité avec +3PtsB à 1,227%.

L'actualité sera plus dense en indicateurs 'macro' demain, nous serons alors à une semaine de la conclusion du FOMC de la FED.



