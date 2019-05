Taux : repli technique sans intensité après sommets vendredi

20/05/2019 | 19:43

L'heure est à la consolidation sur les marchés obligataires après les records annuels ou absolus ('bonos' espagnols à 0,85%, '10 ans' portugais à 1,55%, '10 ans ' danois à -0,02%...).



Mais c'est un repli technique limité en l'absence de chiffres 'macro' ou d'interventions médiatiques de banquiers centraux depuis 72H.



Les Bunds se retendent de +1,5Pt à -0,03%, nos OAT de +1,8Pts à 0,313%.



Les 'bonos' qui en avaient terminé à 0,88% vendredi affichent 0,89%, les BTP italiens subissent les plus lourds dégagements avec +3Pts à 2,70%.



Un rendement supérieur de près de 30Pts aux T-Bonds US qui se dégradent de +1,8Pt à 2,4100%.

Outre la rhétorique guerrière adoptée par Trump visant l'Iran, le bras de fer commercial que se livrent les Etats-Unis et la Chine se crispe et donne le sentiment d'une escalade dans les mesures d'exclusion réciproque.

Les investisseurs se montrent particulièrement inquiets de la mise en place par Donald Trump de nouvelles sanctions à l'encontre de Huawei, un équipementier télécoms chinois littéralement banni des Etats Unis.



Outre Manche, les 'Gilts' se replient à peine (1,064% contre 1,056%) alors que la fin de partie semble proche pour Theresa May, après l'échec d'une tentative de compromis avec Jeremy Corbyn et le probable échec d'une dernière mouture de son projet de Brexit, torpillé par son propre camp.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.