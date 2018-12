Taux : retour de l'appétit pour le risque, embellie sur BTP

12/12/2018 | 18:52

Le retour en force de l'appétit pour le risque pénalise nos OAT qui voient leur rendement se retendre de +3,5Pts à 0,745%.



Mais ce n'est pas trop alarmant en 'relatif' puisque dans le même temps, les Bunds affichent +5,5Pts à 0,288% : le spread se resserre à +45% avec nos bons du Trésor, cet écart était remonté à pas loin de +50Pts mardi.



Net repli également des Gilts britanniques dont le rendement se tend de +8,6Pts à 1,278%, alors que les turbulences politiques s'accumulent : Theresa May va affronter dès ce soir un vote de défiance émanant de son propre parti.

La 'City' semblait indiquer par son flegme (nette hausse du FT-100) que cette motion de censure a peu de chances d'aboutir, les détenteurs de dette britannique se montraient un peu moins sereins.



Si Theresa May survit politiquement au scrutin qui se tiendra ce soir, elle n'aura pas encore gagné la partie en ce qui concerne l'adoption par le Parlement du traité sur le 'Brexit' qu'elle a négocié avec Bruxelles.



La meilleure performance du jour est à mettre à l'actifs des BTP italiens qui se détendent de -11Pts à 3,009% (et même 2,973% en séance: l'enfoncement des 3,065% semble prometteur et l'embellie pourrait se poursuivre en direction des 2,89%.

Les BTP ne sont plus très loin de rejoindre le '10 ans' US qui affiche +2,6Pts à 2,905%... mais cela n'a rien à voir avec le 'chiffre du jour'.



Les opérateurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation pour novembre aux Etats-Unis en début d'après-midi: le CPI a stagné en rythme séquentiel le mois dernier, et l'inflation sous-jacente 'core' est ressortie à +0,2% en novembre, un chiffre là aussi en ligne avec le consensus.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à novembre 2017, l'indice des prix US a augmenté de +2,2% contre +2,5% en octobre.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.