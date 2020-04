Taux : retour de l'aversion au risque, très palpable aux US.

15/04/2020 | 19:05

Embellie sensible des marchés obligataires, sur fond de chute des indices boursiers et surtout de statistiques plus sombres que prévu.

L'Euro-Stoxx50 cède -3,8% et les indices US chutent de -2,8%, trahissant une remontée -bien compréhensible- de l'aversion pour le risque.



Nos OAT se détendent de -5Pts vers 0,056%, les Bunds de -7,7Pts à -0,4600% tandis que symétriquement, les dettes jugées plus risquées se dégradent : les Bonos varient peu mais de +2Pts vers 86,3%, les BTP italiens prennent 5Pts de rendement vers 1,8400%.



Le repli vers les dettes les plus sures se justifie vu les 'stats pires que prévu' publiés en Europe et surtout en France ce mercredi : les ventes au détail en mars ont ainsi chuté de 24% en France, une baisse qui atteint même 43,4% pour les produits industriels.

La déflation n'est peut-être plus très loin : l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de mars augmente de 0,1% sur un mois, après une stabilité le mois précédent, mais en 'CVS' (corrigés des variations saisonnières), les prix baissent de 0,6% en mars, après −0,1% en février.



Toujours selon l'Insee, sur un an, les prix à la consommation ralentissent de moitié, à +0,7% après +1,4% en février, du fait d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac.

Le tableau s'avère plus sombre encore aux Etats Unis avec une série de chiffres qui plombent le moral de Wall Street: les T-Bonds voient leur rémunération chuter de -10Pts d'un coup en quelques heures, de 0,75 vers 0,65% (et même 0,625% au plus bas).



C'est assez logique vu le plongeon des ventes au détail de -8,7% en mars, d'après le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une chute de 6,4% en moyenne (après +0,4% en février).



En excluant le secteur automobile, les ventes au détail américaines se sont contractées de 4,5% le mois dernier, après une baisse là aussi de 0,4% en février, et alors que le consensus attendait un repli de 2,7% en mars.



L'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York subit un effondrement historique de -21,5 vers -78,2 en avril, son plus bas niveau depuis sa création (et de loin !) alors que le consensus anticipait pour sa part une chute à -35.



A titre de comparaison, pendant la crise économique de 2008, l'indice 'Empire State' n'avait chuté -au pire- que jusqu'à -34,3 !

Confortant ce chiffre 'régional', la production industrielle des Etats-Unis a chuté de 5,4% en mars, d'après la Réserve Fédérale, le consensus tablait sur -3,5%.

Enfin, l'enquête mensuelle concernant le 'sentiment' des spécialistes du secteur immobilier enregistre son pire plongeon de l'histoire, de 72 au mois de février vers 30 au mois de mars, le consensus tablait sur 55.





