Taux : retour du 'risk-off', Bund au +haut depuis fin janvier

Séance positive sur les marchés obligataires, le 'risk-off' ressurgissant sur le compartiment 'actions', avec des indices US enchainant des plus haut historique, plusieurs jours d'affilée.



Les T-Bonds se détendent de -5Pts à 1,234% alors que Wall Street recule de -1% (et même -2% pour le Nasdaq).



C'est également un signe de 'confiance ' à la veille du communiqué de la FED (mercredi à 20H), les investisseurs pariant que Jerome Powell et ses collègues devraient s'efforcer de minimiser la menace de l'inflation et de justifier de prendre tout leur temps avant d'envisager une réduction des rachats d'actifs de l'institution ('tapering').



La légère dégradation des chiffres du chômage, pendant deux semaines consécutives, devrait étayer le discours prônant un plein soutien en vue d'un retour au plein emploi.



Les taux longs US ont également pu réagir à publication des chiffres décevants des commandes de biens durables aux Etats-Unis : elles n'ont augmenté que de 0,8% en juin après +3,2% en mai (révisé de +2,3%) alors que le consensus tablait sur +2 à +2,1%.

Hors transports, les commandes de biens durables progressent de 0,3% contre +0,9% attendu.



La confiance des consommateurs du Conference Board qui avait commencé à reculer sensiblement en juin enregistre une progression marginale, de 128,9 vers 129,1 ce mois-ci : c'est plutôt une bonne surprise car le consensus tablait sur un tassement autour de 124 points.



Si la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé de 159,6 à 160,3, celle mesurant leurs anticipations s'est, elle, tassée, atteignant 108,4 contre 108,5 le mois dernier.



En Europe, la lourdeur des places boursières soutient également nos OAT avec -2Pts à -0,094% (meilleure clôture depuis fin mars), puis les Bunds avec -3Pts de base à -0,444% (leur meilleure marque depuis fin janvier).



Plus au Sud, les BTP italiens et les Bonos espagnols s'alignent sur les -2Pts de nos OAT à 0,619% et 0,265% respectivement.

Enfin, les Gilts britanniques se contentent de -1,5Pt à 0,558%, ce qui les rapproche des BTP italiens.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.