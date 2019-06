Taux : se détendent partout, les 'spreads' se resserrent

06/06/2019 | 18:52

Les taux continuent d'enfoncer des planchers annuels et historiques en Europe après la réunion de la BCE, le 'spread' franco-allemand se resserre alors que les Bunds décalent de -1,2% à -0,233% tandis que nos OAT se détendent de -3,7Pts de base à 0,119%.

L'écart n'est plus que de 25Pts de base et la contraction est générale en Europe avec des 'bonos' à 0,614% (-3Pts), le '10 ans' portugais à 0,679% (contre 0,695%), ce qui est fantastique pour un pays dont les finances sont encore très dégradées.



Mario Draghi a rappelé que 'l'économie en Europe a besoin d'un haut degré d'accommodation monétaire'.

Et de préciser 'La normalisation de la politique monétaire n'est pas d'actualité parce que la situation n'est pas normale'.



L'ancrage des anticipations sera étendue dans le temps (de 6 mois supplémentaires) afin 'd'optimiser la visibilité de la politique de la BCE dans un contexte présentant de nombreux caractères d'incertitude'.



La BCE s'attend à un ralentissement imminent par rapport aux +0,4% de croissance du 1er trimestre (au 2ème et 3ème trimestre 2019) mais revoit néanmoins à la hausse ses anticipations de croissance à +1,2% d'ici fin 2019, contre +1,1% en mars dernier.



Pour 2020, l'objectif est revu de +1,6% à +1,4% précédemment.

L'inflation demeurera globalement faible jusqu'en 2021, mais pas de risque de déflation en vue.



Les programmes de rachat d'instruments (lignes obligataires) arrivant à échéance vont être poursuivis afin de maintenir le bilan de la BCE à son périmètre maximum 'bien après la mise en oeuvre d'une éventuelle hausse de taux qui ne surviendra pas avant le second semestre 2020'.



Côté chiffres macro, le département du Travail américain indique que les coûts unitaires (de la main d'oeuvre par unité produite) ont baissé de 1,6% en rythme annualisé au 1er trimestre, et non de 0,9% comme annoncé initialement... un chiffre potentiellement déflationniste.

Les T-Bonds US se détendent de -2Pts à 2,101%, la courbe demeure inversée avec le '1 mois' qui se détend de -1,5Pt à 2,286%.

Le rendement du '30 ans' se repli plus fortement, de -3,6Pts à 2,597%, et inscrit un nouveau plancher annuel.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.