Taux : séance calme, nouveau repli des BTP italiens

12/11/2018 | 19:01

Journée assez creuse sur les bons du Trésor européens en l'absence de transactions sur les marchés US, en congé pour cause de 'veteran's day' (et pas de 'stats US pour le même motif).

L'aversion au risque a soutenu les Bunds (-1Pt à 0,399%), nos OAT (-1,3Pt à 078%) ainsi que les Gilts britanniques (-4Pts à 0,452% alors que la deadline d'un accord sur le Brexit se rapproche).



Nouvelle dégradation en revanche sur les BTP italiens qui affichent +5,5Pts à 3.424% et impactent légèrement les Bonos espagnols avec +0,7% à 1,614%.



A noter également la décrue du '10 ans' brésilien qui affichent +15Pts de base à 10,55%.

La détente observée post-élection de Bolsonaro n'a pas permis de faire mieux que 10,15% (après 12,6% début septembre).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.