Taux : séance calme, stats inflation US rassurantes

14/11/2018 | 18:58

Séance sans grand relief du côté des marchés obligataires dont le calme a contrasté avec la volatilité des places européennes et de Wall Street, avec une véritable séquence de 'portes de saloon'.



Les T-Bonds US se détendent légèrement (-2,5Pts à 3,12%) après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis au mois d'octobre.



Ils étaient conformes aux attentes: le Département du Travail a fait état d'une hausse de 0,3% en rythme séquentiel le mois dernier, tandis que l'inflation sous-jacente 'core' aux est ressortie à +0,2%, un chiffre là aussi en ligne avec le consensus.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à octobre 2017, l'indice des prix a augmenté de 2,5% en données brutes et de 2,1% hors éléments volatils le mois dernier (contre des consensus respectifs de 2,5% et 2,2%).



D'autres statistiques avaient été publiés ce matin: le PIB de l'Allemagne s'est tassé de 0,2% au troisième trimestre 2018, là où les économistes ne craignaient en moyenne qu'un repli de 0,1%, ce qui marque sa première contraction depuis le premier trimestre 2015.



Le 1ère estimation de la croissance dans la zone euro s'établit à +0,2% et elle est -bien sur amoindrie- par la contre performance allemande.



Les Bunds se détendent de -1,4Pts à 0,386% et nos OAT restent inchangées à 0,78%.

Les regards étaient également braqués sur les 'Gilts' britanniques à quelques heures d'un vote crucial concernant les modalités du Brexit négociées entre Theresa May et Bruxelles.

Les 'Gilts' jouent le succès de la 1er Ministre avec -3,5Pts à 1,473%.



Plus au sud, stabilité des Bonos espagnols à 1,635% et légère embellie pour les BTP italiens (-2Pts à 3,485%) alors que le gouvernement Conte a présenté mardi à Bruxelles un projet de budget 2019 inchangé par rapport à la 1er mouture, prenant le risque de sanctions financières











Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.