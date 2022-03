Taux : séance contrastée en Europe, les T-Bonds installé à 2%

La journée avait mal commencé pour les marchés obligataires au lendemain de la réunion de la BCE, cela s'est encore gâté à l'heure du déjeuner (après une inflation allemande qui grimpe à 5,5%) avant de s'améliorer dans l'après-midi (avec la rechute des indices boursiers): au final, peu d'écarts mais un sentiment de lourdeur persistant depuis 3 jours.



Le rendement de nos OAT est remonté ce 11 mars à 0,785% en matinée, retraçant ses niveaux extrêmes d'avant le déclenchement des hostilités en Ukraine (il faut remonter au 16/02/2022): le rendement se détend ce soir de -2,5Pts vers 0,72%, les Bunds ont fait le grand écart entre 0,3160% et 0,2390% ce soir (-3Pts par rapport à jeudi).



Lors de sa conférence de presse jeudi, Christine Lagarde a confirmé l'accélération de la réduction de ses achats d'actifs.

La patronne de la BCE a estimé que cette décision constituait une étape logique en vue de renouer avec la stabilité des prix en dépit des incertitudes causées par la guerre.



Les pressions inflationnistes font également redouter une accélération du rythme des hausses de taux de la Fed, dont le comité de politique monétaire doit se réunir la semaine prochaine: le rendement des T-Bonds, retombé brièvement vers 1,67% le 6mars se retrouve de nouveau bien ancré au-dessus des 2,00% (à 2,01%), le '30 ans' culmine vers 2,35%.



Des économistes de grandes banques US réduisent de moitié leurs anticipations de croissance (sur 3,6% ou 3,8% anticipé initialement) et Mr Villeroy de Gallhau, gouverneur de la BDF, assure que l'Europe n'est pas en récession, ce qui signifie qu'elle connait un fort ralentissement, mais qu'il subsiste un reliquat de croissance (pas en Allemagne où la récession est actée, avec un inflation confirmée à 5,5% en février).



Les Vingt-Sept réunis à Versailles pourraient ainsi s'accorder sur uneaide temporaire en matière de liquiditéà toutes les entreprises touchées par la crise actuelle, ainsi que sur une aide destinée à couvrir les surcoûts générés par les prix de l'énergie : c'est la confirmation de la mise entre parenthèse jusqu'aux calendes grecques des règles européennes en matière de déficits et de dette... et en ce qui concerne les 2% d'inflation, la BCE n'a même pas fait semblant de vouloir la contenir quand elle a dépassé les 3% il y a 6 mois.



Les T-Bonds n'ont quasiment pas réagi au très décevant indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de mars qui chute de -3,1Pts, de 62,8 vers 59,7, son niveau le plus bas depuis septembre 2011. La composante 'perspectives' plonge de 59,4 vers 54,4, pire score depuis octobre 2011...plusieurs points en dessous du 'choc sanitaire' d'avril 2020.



