Taux : séance creuse mais belle hausse des BTP et des GiltsUK

02/09/2019 | 18:37

Journée calmissime en l'absence des investisseurs américains en congé pour cause de fête du travail.

La consolidation a plutôt dominé en zone Euro (dans le sillage de vendredi) mais les écarts furent symboliques avec +0,5Pts sur les Bunds à -0,702%, +1,5Pts sur nos OAT à -0,395%, +2Pts sur les Bonos espagnols à 1,0138%.



Belle séance en revanche pour les BTP italiens qui se distinguent avec -6Pts et une clôture à 0,962%, la meilleure de l'histoire.



Journée faste également pour les Gilts Britanniques avec -6,2Pts à 0,417%.



Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait annoncé la semaine dernière la suspension des travaux du Parlement jusqu'au 15 octobre, soit 16 jours avant le date de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Boris Johnson pourrait également convoquer des élections anticipées pour tenter de mettre au pas les frondeurs au sein de son propre parti (ils devraient choisir de 'soutenir ou de trahir') car il n'est pas à l'abris de perdre sa majorité (avant le 31 octobre) qui n'est que de 1 seule voix.



Au Royaume Uni, le PMI a de nouveau reculé au mois d'août, sous l'estimation initiale (et bien en-deçà des 50)



Cette journée a été marqué par la publication des données 'révisées' (estimation définitive) concernant l'activité manufacturière en Europe (indices PMI IHS Markit) : les chiffres sont un peu meilleurs qu'en données initiales, surtout aux Pays Bas et en France.



L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 49,7 en juillet à 51,1 le mois dernier, signalant une légère reprise de la croissance du secteur en août par le passage de l'indice au-dessus de 50.



A 47,0, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro affiche son deuxième plus faible niveau depuis avril 2013 et signale une forte détérioration de la conjoncture, mais c'est un peu mieux que les 46,5 initiaux.

Le secteur manufacturier se maintient néanmoins en territoire négatif pour un septième mois consécutif.

Ces chiffres ne devraient pas changer les plans de Mario Draghi, ni surtout de dissuader la BCE de mettre en oeuvre de fortes mesures de soutien, c'est tout du moins ce qu'anticipent les marchés.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.