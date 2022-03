Taux : séance de basculement majeur, inversion anticipations

Entre les anticipations de report des hausses de taux et un réflexe bien compréhensible de 'fuite vers la sécurité', les marchés obligataires ont connu leur meilleure journée depuis mi-mars 2020... suite aux baisses massive de taux en pleine crise du Covid.



Les stress remonte fort du côté des marchés actions, le CAC40 plonge de -4% et enfonce dangereusement le plancher des 6.450, les indices européens valident le rupture de support cruciaux (-4% sur l'E-Stoxx50, -3,85% sur le DAX)... alors que le pétrole bondit de +6% vers 107,5$ à Londres et qui flambe de +9% sur le NYMEX à 104,5$.



L'arbitrage en faveur des bons du Trésor sera donc l'un des 'faits majeurs' de ce mardi: une inversion de tendance sur les taux longs alors que la priorité de la Banque Centrale redeviendrait le soutien aux économies et prévenir les risques de récession... car l'inflation ne peut en effet plus être contenue par les stratégies monétaires classiques (inutile donc de s'y essayer).

Le rendement des OAT se détend de -28Pts (0,355% contre 0,635% lundi), les Bunds effacent -25Pts à -0,096%, les Bonos -30,5Pts à 0,849%... et plongeon de -36Pts du rendement des BTP italiens à 1,405%.

Les T-Bonds connaissent également une embellie mais moins spectaculaire de -12Pts de base à 1,719%, le '5 ans' se détend plus fortement encore (preuve que les anticipations de hausse de taux sont entrain d'être revues à la baisse).



Côté chiffres, l'indice PMI du secteur manufacturier américain -calculé par IHS Markit- s'est établi à 57,3 en données définitives pour février, contre une estimation flash qui était de 57,5, mais après un niveau de 55,5 en janvier.

IHS Markit explique que la production a augmenté à un rythme plus rapide sur fond de signes d'atténuation des difficultés d'approvisionnement et de l'expansion la plus rapide des nouvelles commandes depuis octobre dernier.



En Europe, l'inflation allemande en rythme annuel s'est accélérée au mois de février à 5,1% du fait d'une hausse de 0,9% en rythme mensuel.

Si le consensus des économistes visait une hausse de 5,3%, ce chiffre montre néanmoins une accélération de la hausse des prix par rapport au mois de janvier (+4,9%), confirmant l'existence de tensions inflationnistes toujours très vives dans le pays.

Les prix de l'énergie ont en effet continué de grimper le mois dernier, pour afficher une hausse de 22,5% en base annuelle, contre +20,5% en janvier. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation allemande dépasse les 5,5% en mars compte tenu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.



