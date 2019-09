Taux : séance de consolidation malgré hypothèque politique US

25/09/2019 | 19:25

L'aversion au risque qui prédominait mardi soir s'est un peu tempérée alors que l'ouverture d'une enquête visant Donald Trump (procédure 'd'empeachment') semble avoir peu de chances d'aboutir d'ici les présidentielles de novembre 2020.



Le Département de la Justice américain vient de confirmer ce mercredi que l'enregistrement des conversations entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne recèle pas d'éléments constitutifs d'une violation des règles sur le financement d'une campagne.

Cette prise de position du 'DoJ' rassure un peu Wall Street même si toutes les hypothèques juridiques ne sont pas encore levées.



En effet, la transcription de la conversation avec le président de l'Ukraine fait bien apparaître une discussion au sujet du fils de Joe Biden.



Selon les révélations du Washington Post et du New York Times -qui s'avèrent exactes- Donald Trump a bien suggéré au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur son rival politique Joe Biden, dont le fils a travaillé pour un groupe gazier ukrainien en 2014... mais la demande d'investigation n'aurait pas dépassé le stade verbal, à ce stade de l'enquête.

Le volet politique était le principal moteur des marchés ce mercredi, en l'absence de statistiques permettant de mieux cerner le scénario économique en Europe ou aux Etats Unis.

Les T-Bonds US consolident leurs récents gains et les rendements remontent symétriquement: assez vigoureusement sur le '10 ans' qui affiche +8Pts à 1,735%.

C'est plus modeste en Europe (le repli des indices boursiers plaide pour la détention d'actifs 'sûrs') avec un Bund qui se dégrade de 4Pts à 0,564%, nos OAT affichent le même écart à -0,264%.



Plus au Sud, les 'bonos' se retendent de +3,7Pts à 0,158% et les BTP italiens de +3Pts à 0,8600%.



Outre-Manche, les travaux du Parlement britannique ont repris, Jeremy Corbyn a reçu le soutien de sa formation (le 'Labour') pour son projet de Brexit avec accord, et après négociations avec l'UE jusqu'au 31/01/2020.



Les Gilts se tendent de +2Pts à 0,548%, rien qui traduise l'imminence d'un nouveau coup de théâtre politique.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.