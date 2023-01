Taux : séance de repli en Europe, chiffres robustes aux US

Les indices boursiers se portent bien, très bien même, Paris flirte avec les +10% annuels, le S&P500 refranchit les 4.000, le Nasdaq les 12.000 et cela fait peu d'ombre aux marchés obligataires, d'autant que les données 'Macro' demeurent très robustes, le chômage au plus bas aux Etats Unis et en France, selon les données officielles.



Les marché obligataires étaient stables ce matin avant de se dégrader un peu au fil des heures : les T-Bonds résistent le mieux avec +1Pt à 3,476%.



La dégradation est plus nette sur nos OAT (+6Pts 2,663%) et les Bunds (+3,5Pts 2,1920%).

Plus au Sud, les BTP italiens rajoutent +4Pts à 4,12% et les Bonos espagnols +5Pts à 3,197%.

La pire performance du jour revient aux 'Gilts' britanniques avec +8Pts à 3,323%, sans chiffre particulier pour l'expliquer.



Il y avait une déferlante de 'stats' aux Etats Unis ce jeudi: la 1ère estimation de la croissance US au quatrième trimestre s'élève à 2,9%, pile au milieu du consensus de 2,6% à 3,2% (le PIB avait grimpé de +3,2% au 3ème trimestre).

Les ventes de logements neufs rebondissent de +2,3% au mois de décembre 2022, pour atteindre un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 616.000, selon le Département du Commerce.

Le mois précédent, les ventes avaient augmenté de 0,7% (chiffre révisé par rapport aux +5,8% de l'estimation initiale).



Toujours d'après le Département du Commerce, les commandes de biens durables ont bondi de 5,6% le mois dernier, après un repli de 1,7% au mois de novembre (contre +2,5% anticipé).

Les commandes d'équipements de transport ont fortement progressé (+16,7%) en décembre pour signer leur quatrième hausse au cours des cinq derniers mois.



Enfin, c'est une indication précieuse pour la FED, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont encore reculé de 6000 lors de la semaine du 16 janvier, s'établissant à 186 000 contre 192 000 (chiffre révisé par rapport à 190 000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 9250 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 197 500, là encore, cela frôle les records de 2019.









