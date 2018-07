Taux : séance de stagnation complète malgré PIB US à +4,1%

27/07/2018 | 18:40

Beaucoup de résultats, beaucoup de chiffres 'macro', et au final, aucune variation pour nos OAT qui restent stables à 0,705% ou sur les Bunds finissent inchangés à 0,405%... et on retrouve la même stabilité sur les T-Bonds à 2,965% (après un test des 2,975%.



Le rendement du '2 ans' atteint désormais 2,68% et c'est assez logique vu les chiffres US du jour : le PIB du 2e trimestre aux États-Unis ressort à +4,1% : le rythme a doublé en 3 mois car l'estimation du 1er trimestre a été révisée de +0,2Pt à +2,2% en dernière estimation), l'accélération s'explique en partie par les achats de soja et de semi-conducteurs en anticipation d'une guerre des tarifs douaniers.



Donald Trump espère même une accélération de +4% vers 5% de l'activité économique aux États-Unis d'ici la fin de l'année, notamment sous l'impulsion des exportations, des stocks et de la consommation intérieure.



Ce chiffre du PIB est étayé par l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juillet qui ressort à 97,9 après 98.2 en juin (mieux que le consensus qui tablait sur 97,3).



La stabilité des OAT surprend un peu vu la médiocrité du PIB français qui n'a progressé que de 0,2% en rythme séquentiel (c'est un 'arrondi de +0,16%) au deuxième trimestre 2018, soit le même rythme qu'au premier trimestre, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee. L'acquis de croissance ressort à +1,3% contre le double à fin 2017.



Les dépenses de consommation des ménages fléchissent légèrement (−0,1%) pour cause de hausse des taxes (et de la CSG sur les retraites), tandis que la formation brute de capital fixe se redresse nettement (+0,7%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue à hauteur de 0,2 point à la croissance du PIB.

Plus au Sud, les BTP italiens se sont encore tendus de +4Pts à 2,745% et ils se dégradent de +16,5Pts sur la semaine écoulée.



