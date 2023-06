Taux : séance de transition, absence de catalyseurs notable

Journée grisâtre et insipide sur les marchés de taux du Vieux Continent, les rendements stagnent ou se tendent marginalement : celui du Bund à 10 ans finit inchangé à 2,37% (2,384% au plus haut).

Les commandes à l'industrie manufacturière en Allemagne reculent de -0,4% (contre une anticipation de stabilité en avril) selon les résultats provisoires de Destatis.

Stagnation également de nos OAT à 2,92% et pas plus de tendance au Sud: les Bonos effacent -1Pt à 3,364% mais les BTP italiens rajoutent +2Pts à 4,1530%.



Les ventes au détail sont restées inchangées dans la zone euro en avril par rapport au mois précédent, montrent des données publiées mardi par Eurostat. Selon les estimations de l'office de la statistique de l'Union européenne, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,5% d'un mois sur l'autre pour ce qui concerne les produits non alimentaires.



Laura Corrieras, gérante de portefeuille actions chez Indosuez Wealth Management estime qu'une 'crise de liquidité pourrait même guetter les marchés, avec un risque de déstabilisation à la clé, sans compter les incertitudes persistantes qui entourent la croissance et maintiennent les intervenants dans un état de qui-vive'.



'En outre, nous observons une dissonance évidente entre la Fed, qui n'envisage aucune baisse de taux, la résilience des marchés actions et les attentes des marchés obligataires - qui intègrent plusieurs baisses de taux dès cette année'



En l'absence de chiffres macro aux US, le rendement des Treasuries à 10 ans se dégrade légèrement, de +1,5Pts à 3,708%, malgré la perspective d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.







