Taux : séance médiocre en Europe, du mieux sur les T-Bonds US

Les marchés de taux européens ont consolidé ce mercredi, de façon un peu contre-intuitive puisque les indices boursiers ont franchement décliné en fin de séance (de -0,4%) en moyenne).



Mais cela aurait pu encore plus mal se terminer puisque nos OAT ont affiché jusqu'à +2,4Pts de base vers -0,2000%, les Bunds se tendant jusque vers -0,427% (+1,7Pts); au final, les OAT en terminent avec +1Pt à -0,214% et les Bunds avec +0,5Pt à -0,441%.

Les l'inflation a augmenté de 1,4% en Allemagne en rythme annuel au mois de janvier (+1% en séquentiel après -0,3% en décembre suite à l'abaissement temporaire du taux de TVA).



Plus au Sud, les Bonos se dégradent de +1,3Pt à 0,147% mais légère embellie symétrique sur les BTP avec -1,1Pt à 0,503%.

Outre Atlantique, les T-Bonds ont assez largement fluctué, entre 1,1700% et 1,131% puis 1,141% ce soir (soit environ -1,7Pt).



Les chiffres US du jour rassurent un peu sur l'inflation: le 'CPI' s'établit à +0,3% aux Etats Unis en 'séquentiel' (par rapport à décembre), comme l'attendait le consensus, et l'inflation ressort nulle pour le second mois consécutif en 'core rate' (hors éléments volatils tels que l'énergie et l'alimentation).

Pas de quoi alimenter les spéculations sur la 'reflation' dans l'immédiat ... mais le pétrole bat de nouveaux records depuis janvier 2020 à 58,7$ sur le WTI et 61,6$ sur le 'Brent'... ce qui pèsera sur les coûts et le 'CPI' en février et mars



Enfin, les ventes des grossistes américains ont progressé de 1,2%: au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,29 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,34 mois en décembre 2019.



Une forte hausse des ventes est à prévoir -et peut-être un peu d'inflation- puisque Joe Biden valide le versement de chèques de stimulus de 1.400$ pour les Américains gagnant jusqu'à 75.000$ (soit 6.250$ par mois, alors qu'en France, on serait 'riche' avec 4.000E, soit 4.800$) et les ménages aux revenus inférieurs à 150.000$ (12.500$/mois soit plus de 10.000E/mois, ce qui correspond aux 2% de ménages les plus 'riches' en France).

Ces aides devraient cependant être progressivement réduites, mais de combien et à partir de quel seuil de revenus ?



Outre-Manche, les Gilts en terminent quasi inchangés autour de 0,487%.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.