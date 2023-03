Taux : séance portes de saloon à 24H de l'audition de Powell

Séance en 2 temps en Europe, et vu la volatilité intraday, c'est presque un scénario 'portes de saloon' : les taux se sont d'abord nettement détendu en matinée en Europe avec le rendement du Bund allemand se tassant de -8Pts à 2,637% avant d'inverser brutalement la vapeur et de reprendre plus de +10Pts à 2,74%.



Idem pour le dix ans français qui se détendait de -8Pts à 3,12% avant d'en reprendre 11 à 3,23% et d'égaler en séance le zénith des 3,25% atteint jeudi dernier.

Plus au Sud, les BTP italiens ont commencé par -12Pts à 4,42% avant de bondir de +15Pts à 4,57%.

Voilà qui trahit un sérieux manque de sérénité.

Pas mieux au Royaume uni où les 'Gilts' se dégradent de +4Pts à 3,8965%.



Pas de lien entre cette volte-face baissière des marchés de taux européens: les ventes au détail ont augmenté moins que prévu dans la zone Euro au mois de janvier, ce qui laisse penser que les hausses de prix pèsent sur la demande des ménages.

Les ventes au détail dans les 20 pays de l'Eurozone ont augmenté de 0,3% en janvier par rapport au mois de décembre (contre +0,6% attendu), mais ressortent en diminution de -2,3% sur un an (-1,7% attendu), selon les statistiques d'Eurostat

Par secteur, la plus forte contribution provient des ventes de l'alimentation, boissons et tabac (+1,9%), suivies des produits alimentaires (+0,8%), tandis que les carburants ont diminué de 1,5%.



En termes géographiques, les plus fortes hausses ont été recensées aux Pays-Bas (+4,9%), au Luxembourg (+4,6%) et en Slovénie (+4,1%) et les plus fortes baisses en Autriche (-9,8%), en Slovaquie (-1,4%) et en Hongrie (-0,6%)



Les T-Bonds US terminent quasi inchangés (+1Pt à 3,973%) alors que les commandes à l'industrie américaine ont reculé de 1,6% en janvier, après une hausse de 1,7% en décembre (chiffre révisé par rapport au chiffre +1,8% initialement annoncé), un chiffre qui témoigne de la fragilité actuelle du secteur manufacturier outre-Atlantique.



Le département du Commerce états-unien précise que les commandes de matériels de transport ont notamment reculé de 13,3% tandis que les commandes de biens durables sont en baisse de 4,5%.



En revanche les commandes de biens d'équipement hors transport -considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- s'inscrivent en hausse de 1,2% entre décembre et janvier.



Les spécialistes des marchés de taux auraient ils pris peur de la tenu de propos 'faucons' lors des auditions de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, par les parlementaires américains demain et mercredi (devant le Sénat).



Le patron de la Fed sera sans doute interrogé au sujet des dernières statistiques, qui ont montré une activité économique bien plus solide que prévu, et sur la persistance de l'inflation aux Etats-Unis.





