Taux : séance sans catalyseur, prudente stabilité de rigueur

C'était une toute petit journée sur les marchés obligataires européens qui ont largement stagné avec des OAT inchangées à -0,004% (le rendement est même repassé positif de +0,01% avant retour à la case départ).

Les Bunds se détendent à la marge vers -0,338% contre -0,365% vendredi).

Plus au Sud, les Bonos restent parfaitement stables à 0,333%, et les BTP italiens se détendent de -1,7Pt à 0,685%.



Le repli des T-Bonds est enrayé avec un rendement en repli de -1,3Pt à 1,328%.

Aucun chiffre au menu ce lundi, les investisseurs suivront avec intérêt, dès demain, les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

Il faudra attendre le milieu de la semaine pour prendre connaissance de toute une série de statistiques évaluant l'activité économique.



Les ventes de détail aux Etats-Unis sont attendues jeudi: un ralentissement de la consommation ne sera pas encore visible en août mais il faut s'y attendre en septembre avec la fin de l'envoi des chèques de relance.



'La perspective d'une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') se profile toujours, mais son calendrier s'est rallongé après le mauvais rapport sur l'emploi américain du mois dernier', estime Danske Bank.



La Réserve fédérale tiendra son prochain comité de politique monétaire les 21 et 22 septembre prochains, un rendez-vous qui pourrait déboucher sur des positions de plus en plus prudentes sur les marchés.



