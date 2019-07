Taux : séance sans stimuli mais la hausse (6ème) se poursuit

22/07/2019 | 18:08

Le rallye haussier des marchés obligataires européens se poursuit pour la 6ème séance consécutive (confirmant le sans faute de la semaine précédente).



Le T-Bonds se détendent de -2Pts à 2,03% et ils perdent cependant du terrain sur les OAT se détendent de -2Pts de base à -0,081%, et surtout les Bunds allemands avec -3,5Pts à -0,347 (record de clôture égalé).



Plus au Sud, stagnation sur les 'Bonos' à 0,407% et de -3,5Pts et dégradation de +10Pts sur les BTP à 1,6550%.

Les Gilts britanniques se montrent les plus recherchés avec -5,5Pts à 0,705%.

La sérénité règne à 72h de la réunion de la Banque centrale européenne (FOMC ce jeudi).

Si aucune décision majeure n'est attendue, son président Mario Draghi pourrait préparer le terrain à de nouvelles mesures d'assouplissement pour la rentrée.



Quelques 'market movers' sont inscrits au calendrier de la semaine, notamment les indices d'activité PMI d'IHS Markit. Ils devraient permettre d'en savoir plus sur la vigueur de la croissance en Europe en ce début de troisième trimestre.



