Taux : séance sans volatilité à la veille du speech de Powell

ce fut un début de semaine calme sur l'obligataire, la volatilité restant particulièrement faible durant plus de 10 heures.



Les bons du Trésor ont globalement repris ce qu'ils avaient perdu vendredi et se retrouvent sur leurs niveaux de jeudi dernier (réunion de la BoE, chiffres hebdo du chômage), ce qui traduit l'absence d'éléments directeurs depuis 3 séances.

Cette semaine devrait être plus animée avec des chiffres relatifs à l'inflation US mercredi mais aussi figure une intervention de Jerome Powell dès demain : il s'exprimera à l'occasion de la conférence annuelle de l'Association des banquiers étrangers organisée à Amsterdam.



Le président de la Fed livrera t'il quelques éléments sur ses anticipations d'inflation (avril fut le 37ème mois à plus de 3%) ?



Après de petites hésitations, le '10 ans' se détend de -2,5Pts vers 4,478% mais le '2 ans' n'efface que -1,5Pt (4,853%).

La clôture intervient sur des scores quasiment identique à ceux de vendredi sur les bons du Trésor en Europe : les Bunds et OAT terminent inchangés 2,505% et 3,015% respectivement, les BTP italiens se 'détendent' de 0,8Pt à 3,8550%.

Les Gilts britanniques affichent l'écart inverse avec +0,8Pt à 4,211%.





