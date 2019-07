Taux : seconde séance de correction malgré FED, chute Gilts

11/07/2019 | 17:40

(CercleFinance.com) -Nouvelle séance de consolidation sur les marchés obligataires: un cas emblématique... le rendement de l'OAT 2029 repasse positif, à +0,02% contre -0,14% le veille.

Le Bund voit son rendement remonter de +4Pts de base, ce -0,305% vers 0,265%.

En France, l'Inflation -ou indice des prix à la consommation 'IPC' de juin-croît de 0,2% sur un mois, après +0,1% en mai. Corrigés des variations saisonnières, il rebondit à +0,3% sur un mois, après −0,1% en mai.



Cette croissance résulte d'un rebond, sur le mois, des prix des services (+0,5%), en partie compensé par un léger repli des prix de l'énergie (−0,1%) et d'un ralentissement de ceux des produits alimentaires (+0,1%).



Sur un an, les prix à la consommation accélèrent en juin à +1,2%, après +0,9% en mai, l'inflation sous-jacente augmente de +0,9%, après +0,5% en mai, et l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) croît de 1,4% après +1,1% le mois précédent.

Plus au Sud, consolidation marquée (+5Pts) sur les 'bonos' espagnols (+5Pts à 0,485%) et légère détente de -1Pt symbolique sur les BTP italiens à 1,715%.

Sévère repli des 'Gilts' britanniques avec un bond de +8Pts vers 0,8400%.



Aux Etats Unis, l'obligataire se dégrade également avec +2,5Pts sur les T-Bonds 2029, à 2,087%.

Même si le lien n'est pas évident, cette petite tension est logique vu les chiffres US du jour.



Le traditionnel chiffre du chômage US du jeudi ressort en nette baisse : le Département américain du Travail a dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 222.000 la précédente (chiffre révisé de 221.000 annoncé initialement).

Le même Département américain du Travail a dévoilé une hausse de +0,1% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, contre une stabilité anticipée en moyenne par les économistes.



En excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente aux États-Unis est ressortie à +0,3% en juin 2019, un chiffre légèrement au-dessus du consensus (+0,2%).



Par rapport à juin 2018, l'indice des prix a augmenté de 1,6% en données brutes et de 2,1% en donnée 'core' (hors éléments volatils), des taux donc proches des consensus qui étaient de 1,6% et de 2% respectivement.









