Taux : sérénité aux USA à la veille des Midterm, ISM à 60,3

05/11/2018 | 19:26

Wall Street ne profite pas d'un excellent 'ISM' des services (activité dans le secteur tertiaire) qui s'établit à 60,3 contre 59,3 anticipé) après un score de 61,6 publié début octobre qui constituait un record de 10 ans.

Le mois d'octobre 2018 demeure le 2ème meilleur mois depuis août 2015.

Les T-Bonds US se détendent cependant de -1,6Pt de base à 3,198%.



Les Bunds allemands se détendent de -1,5Pt à 0,421% et nos OAT finissent quasi inchangée (-0,2Pt) à 0,789%.

Mauvaise journée pour les BTP italiens qui se dégradent de +6Pts à 3,367% et qui affichent +295Pts de 'prime' par rapport aux Bunds allemands.



A la veille d'une échéance politique peut-être cruciale concernant le 'Brexit' avec une tentative de passage en force de Theresa May, les Gilts n'on quasiment pas bougé : +0,5Pt à 1,498%.



Wall Street semble assez serein alors que les électeurs américains doivent renouveler demain 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100 (un tiers), tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



'Le scrutin va énormément retenir l'attention, mais il est peu probable qu'il aboutisse à de grands changements en termes de politique économique', estime Danske Bank.



La Fed tiendra mardi et mercredi une réunion de politique monétaire (qui devrait se solder par la confirmation d'une hausse de +25Pts mi-décembre, juste avant Noël).



