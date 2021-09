Taux : sérénité avant communiqué FED, embellie sur Bonos/BTP

Quelle confiance et quelle sérénité, à la fois sur le compartiment action et sur le compartiment taux: les investisseurs ne semblent plus du tout redouter un durcissement de ton de la part de la Réserve fédérale américaine.

Même si elle évoque un possible 'tapering' avant la fin de l'année, le marché s'attend au maintien de la politique monétaire accommodante au regard de la situation sanitaire toujours préoccupante et de l'emploi qui n'a pas retrouvé ses niveaux de janvier 2019.

Le rendement des T-Bonds US se détend de -1,2Pt de base vers 1,312% malgré une hausse des prix de l'immobilier qui donne le vertige: le prix médian d'un logement ancien vendu a progressé de 14,9% en comparaison annuelle, à 356.700 dollars (des prix records qui deviennent inaccessibles à une majorité de ménages américains).



Petit bémol du côté du nombre de transactions : elles ont baissé de 2% aux Etats-Unis au mois d'août, selon la NAR (Fédération nationale des agents immobiliers) mais cela peut s'expliquer par la pénurie de bien à vendre.

Le stock de maisons invendues s'est tassé de 1,5% à 1,29 million, soit 2,6 mois de réservé à ce rythme d'écoulement.



Peu de stats en Europe (l'IFO révise à la baisse son objectif de croissance en Allemagne de +3,4% à +2,5% en 2021), le Bunds est à l'arrêt vers -0,325%, nos OAT littéralement figées à 0,01%.



Plus au Sud, l'embellie domine avec -1,5Pt sur les 'Bonos' à 0,3110% et -2Pts sur les BTP italiens à 0,664%.

Ces derniers continuent de creuser l'écart face aux Gilts britanniques -pourtant mieux notés- puisqu'ils ne décalent que de -1Pt vers 0,7980%.



