Taux : singulière dégradation à 48H du FOMC de la FED

28/10/2019 | 19:25

Etonnante dissymétrie des marchés US avec un marché obligataire en net repli (avec des rendements qui se tendent de +4,5Pts vers 1,846%) tandis que Wall Street vole de records en records, tenant pour acquise une baisse de taux sous 48H vers 1,75/2,00%.



Les gérants 'actions' ont donc décidé de ne pas attendre ce que la FED pouvait dire ou décider mercredi: on part du postulat qu'elle ne saurait prendre le risque de décevoir les marchés et qu'elle annoncera une 3ème réduction de taux consécutive... tout en laissant ouverte la possibilité d'en opérer une 4ème baisse début décembre.



Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF, indique 'La baisse totale de points de base est similaire à ce qu'on avait observé en 1995 et 1998, deux épisodes que la Fed a parfois pris comme exemple', rappelle l'analyste.



'Les récentes turbulences sur le marché du repo sont venues rappeler que les conditions monétaires peuvent se durcir quand on s'y attend le moins', fait-il valoir.



Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtront vendredi, devraient valider a posteriori le scénario d'une baisse des taux de la Fed.



Les économistes attendent en effet seulement 50.000 créations de postes au mois d'octobre.

En Europe, le climat est tout aussi morose sur les machés de taux avec des Bunds qui se retendent de +4Pts à -0,33%, des OAT à -0,03% (contre -0,07%, ils pourraient repasser positifs demain) et des BTP italiens qui se dégradent de +5Pts vers 1,105%.

Tension de +3Pts sur les 'Gilts' britanniques à 0,72% à quelques heures du vote sur la proposition d'élections anticipées de Boris Johnson, qui a déjà échoué par 2 fois cet automne.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.