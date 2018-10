Taux : situation intra-européenne sans précédent depuis 5 ans

02/10/2018 | 18:05

Les mêmes causes produisent les mêmes effets, l'aversion au risque italien provoque une fuite vers la sécurité, d'où une détente de -4Pts de base des OAT à 0,783% et de -5Pts des Bunds à 0,42%.



Les opérateurs s'alarment depuis 48H de la tension des taux longs en Italie au-delà de 3,40%.

Cela fait plus de 300Pts d'écart avec les Bunds (contre +290 la veille)pour la première fois depuis juin 2013.



'Il convient en particulier de retenir les informations affirmant que Bruxelles serait prête à rejeter le budget italien, ainsi que la petite phrase du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui estime qu'accorder à l'Italie un traitement de faveur signifierait la fin de l'euro', souligne la Danske Bank.



Les turpitudes budgétaires italiennes avaient été obérées par la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Canada qui refond l'Alena (après 25 ans d'existence sans accroc).



Pour les analystes de Kiplink Finance, la tendance de court terme conserve son biais positif à Paris et seule une cassure franche des 5.450 points (cela a failli être le cas ce matin) serait synonyme de remise en cause du mouvement haussier de moyen terme.

Outre Atlantique, et faute de nouvelles 'stats', les T-Bonds se détendent de -3Pts de base à 3,053%.





