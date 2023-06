Taux : soudaine détente en Europe, séance sans relief aux US

La semaine s'achève donc sur une spectaculaire détente des taux que personne n'a vu venir en Europe avec -14Pts sur les OAT vers 2,882% et -12Pts sur les Bunds vers 2,365% (après 2,316% au plus bas).

Sur la semaine, et grâce à cette séance de vendredi, les OAT et les Bunds effacent environ -10Pts de rémunération sur la semaine, ce que personne n'espérait ce matin.

Nos OAT se rapprochent soudain du bas du corridor 2,80/3,10%... mais une sortie par le bas nécessiterait un changement de ton radicalement accommodant de la part de la BCE, ce qui pourrait acter symétriquement la reconnaissance du risque de récession dans l'Eurozone.

Les marchés obligataires ont déjà fait ce calcul depuis longtemps, avec une inversion de la courbe des taux qui s'avère la plus radicale depuis le début du 21ème siècle.

Mais cette structure implique aussi que le 'pivot' de la politique monétaire de la BCE ou de la FED devienne une réalité, et dans un avenir rapproché.



Plus au Sud, ce sont -13Pts sur les Bonos espagnols (3,314%) et -15Pts sur les BTP italiens à 3,975%.

L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 52,8 en mai à 50,3 en juin, soit son plus faible niveau depuis janvier, signalant ainsi un très fort ralentissement de la croissance économique de la région en juin.



En alignant deux trimestres consécutifs de contraction du PIB au quatrième trimestre 2022 puis au premier trimestre 2023, la zone euro est entrée récession technique.



Et si un rebond est anticipé au deuxième trimestre, les investisseurs ont bien conscience que la montée en puissance des effets négatifs du resserrement monétaire devrait faire ensuite rechuter la croissance.



Le tableau n'est guère plus engageant en France : l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France a chuté de 51,2 en mai à 47,3 en juin, glissant ainsi nettement sous la barre des 50 qui délimite la croissance de la contraction, pour la première fois depuis janvier.





Le basculement survenu en Europe n'a pas d'équivalent outre-Manche (Gilts inchangés à 3,37%) ni outre Atlantique où les T-Bonds US n'effacent que -1Pt vers 3,7550%.



Pourtant, l'économie américaine se trouve, elle aussi, sous la menace d'une récession face aux craintes de voir les hausses répétées des taux d'intérêt pénaliser la croissance.

Le secteur privé américain a subi un ralentissement notable en juin, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 53,0 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 54,3 en mai.



Le Conference Board, une organisation patronale basée à New York, avait averti hier qu'elle prévoyait un épisode récessionniste aux Etats-Unis entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.







