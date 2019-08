Taux : spirale d'aversion au risque envoie rendement au tapis

02/08/2019 | 19:48

Nouvelle journée de records sur les marchés obligataires, qui bénéficie de l'aversion au risque suscité par l'escalade surprise des tensions commerciales sino-américaines, avec un Donald Trump beaucoup plus offensif à l'encontre de la Chine et qui désormais l'Inde dans le collimateur.

Mais qui surtout continue de mettre la pression sur Jerome Powell et la FED, d'abord verbalement, et comme cela ne suffisait probablement pas, en faisant dévisser les indices boursiers, sachant que la FED est également 'market dependant': si elle ne soutient pas les marchés, alors la transmission de sa politique monétaire s'opère mal car elle a besoin en permanence depuis 2009 de l'optimisme de Wall Street et du sentiment de richesse qui s'en dégage.



Alors que les rendement continuent partout d'enfoncer des planchers annuels ou historiques, la Slovénie (au plus mal de 2012 à 2013 avec des taux à 7,5%) vient à son tour de rejoindre le club d'une douzaine de pays dont les taux longs sont en territoire négatifs.



C'est naturellement une première historique pour ce pays.



C'est une avalanche nouveaux planchers ce vendredi avec :

-0,50% sur les Bunds

-0,4550% au Danemark

-0,387% au Pays Bas

-0,276% en Autriche

-0,213% en Finlande

-0,241% en France

-0,20% en Suède

-0,14% en Slovaquie

-0,125% au Japon

-0,027% en Slovénie



Et la Suisse reste intouchable à -0,854%... les -1,00% ne sont plus très loins.



Aux Etats Unis, de nouveaux planchers annuels sont atteint, le '10 ans' s'est affaissé jusque vers 1,835% avant un petit rebond vers 1,865%, mais cela demeure inférieur au précédent plancher 2019 des 1,94% de la fin juin: le T-Bond flirte avec des niveau plus observés depuis début octobre 2016 et l'amorce d'une normalisation plus musclée des taux US par la FED (sans parler du creusement ultérieur des déficits avec la 'tax reform' de Trump.



Cette journée a été ponctuée par la publication de plusieurs chiffres US qui auraient pu faire 'l'actualité' mais qui ont été relégués complètement au second plan par l'offensive tous azimuts de Trump, notamment la publication du 'NFP' qui devait constituer le véritable point d'orgue d'une semaine déjà particulièrement chargée avec 'l'étrange' réunion de la FED 48H auparavant.

L'économie américaine a généré 164.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, un chiffre on ne peut plus conforme au consensus de +160.000, et le taux de chômage est resté, comme prévu, inchangé à 3,7%.



Petite embellie à la marge du côté du déficit commercial des États-Unis qui est ressorti à -55,2 milliards de dollars en juin, selon le Département américain du Commerce, contre -55,3 milliards le mois précédent (révisé de -55,5 milliards en estimation initiale).



Du moins bon avec l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui est ressorti à 98,4 au mois de juillet en version définitive. Le consensus tablait sur 98,6 après 98,2.



Les commandes à l'industrie affichent +0,6% (contre +0,8% anticipé) grâce aux commandes aéronautiques (+3,7% après -7,5% en mai) et les commandes de biens d'équipement 'civils' affichent un solide +1,5% après +1,9% au mois de mai.



Mais la robustesse apparente du marché du travail et l'embellie de la balance commerciale apparaissent désormais comme un indicateur 'à retardement' de la conjoncture tandis que la chute du pétrole, le décrochage des rendements obligataires et la remontée du 'VIX' vers le seuil des 20 (marqueur d'un stress élevé) semblent raconter un scénario boursier bien sombre pour les investisseurs.



