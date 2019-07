Taux : stabilité des dettes 'coeur', grosse tension sur Bonos

08/07/2019 | 18:32

Le T-Bonds US et les Bunds ont consolidé à plat ce lundi (à 2,2033% et -0,3700% respectivement), nos OAT ont repris 1Pt à -0,073%.

En revanche, une sévère dégradation a affecté les dettes périphériques avec +12Pts de base sur les Bonos espagnols à 0,453% et un écart plus modeste de +4Pts de base sur les BTP italiens à 1,793%.



L'autre surprise provient du '10 ans' grec que les gérants s'arrachent désormais et dont le rendement est passé brièvement sous celui du '10 ans' US à 2,014% ce lundi matin vers 9H00 avant d'en terminer à 2,07%



Les publications, en milieu de semaine, des 'minutes' des dernières réunions de la Fed et de la BCE seront particulièrement suivies afin d'anticiper les prochaines décisions des deux institutions.



Vendredi, la parution de solides chiffres de l'emploi aux Etats-Unis avait semé le doute chez les investisseurs, alors que les derniers indicateurs avaient plutôt tendance à dresser un tableau maussade de l'économie mondiale et à laisser entrevoir de nouvelles mesures de soutien à l'activité.

Les chiffres de l'inflation qui paraîtront jeudi aux Etats-Unis ne devraient, en revanche, pas réserver de grosses surprises.



Les statistiques qui seront dévoilées au fil de la semaine devraient toutefois confirmer la morosité de la croissance en zone euro.



Cette séance de lundi s'annonçait relativement calme en termes d'indicateurs de 1er plan.

La Banque de France révise à la baisse sa prévision de croissance du 2ème trimestre de +0,3 à +0,2%.



Selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,7 milliards d'euros en mai, à comparer à 16,9 milliards le mois précédent.

D'où la relative stabilité des Bunds ce lundi...





