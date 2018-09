Taux : stabilité globale, nette détente sur les BTP italiens

03/09/2018 | 18:21

Wall Street et les marchés obligataires US sont clos ce lundi pour cause de fête du travail (jour chômé).



Il ne fallait donc pas s'attendre à de gros mouvements sur les dettes souveraines européennes: les Bunds décalent de +0,5Pts à 0,337%, nos OAT de +1,5Pt à 0,697%.

Stabilité parfaite sur les 'bonos' à 1,487 et sur le 10 ans portugais à 1,92% et les BTP reperdent les +6,5Pts de jeudi et vendredi à 3,173%.





Du côté des statistiques du jour, les indices PMI manufacturiers pour la France et l'eurozone étaient attendus.



L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone se replie de 55,1 en juillet vers 54,6 en août, et confirmant ainsi sa dernière estimation flash (plus faible croissance du secteur depuis novembre 2016).

L'activité a été soutenue en France, le PMI de l'Allemagne se replie de -0,2Pts à 55,9 contre 56,1.



'Si la forte hausse de la production s'est poursuivie en août, les perspectives de croissance se sont de nouveau repliées au cours du mois. Le risque de guerres commerciales et les conséquences néfastes de l'imposition de tarifs douaniers, conjugués au Brexit et autres inquiétudes politiques, pèsent sur la confiance des entreprises', précise Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.



Se redressant de 53,3 en juillet à 53,5 en août, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale pour sa part la plus forte expansion du secteur manufacturier français depuis trois mois, même si le taux de croissance demeure nettement inférieur aux pics enregistrés en fin d'année 2017.

Hors zone Euro, le PMI britannique a chuté de 53,8 vers 52,8, au plus bas depuis 25 mois.



Dans le courant de la semaine, seront aussi publiés les indices PMI des services et composites dans la zone euro, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale en France et en Allemagne.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.