Taux : stables aux US & UE, la BC turque frappe un grand coup

Peu d'animation sur les marchés obligataires qui reprennent leur souffle après la brillante séance de la veille où les rendement s'étaient détendus de -15 à -16Pts dans l'Eurozone.



Ce jeudi a donné lieu à une consolidation à l'horizontal dans l'attente des interventions de banquiers centraux -et de Jerome Powell en particulier- depuis Jackson Hole.



Un des ses bras droits, James Harker ne serait pas impressionné de voir la FED relever son taux directeur mi-septembre mais la plupart de ses collègues semblent pencher pour un statu quo.

Il lui est difficile d'évaluer dans quelle mesure le ralentissement en Chine va affecter l'activité aux Etats Unis... il s'attend à une remontée du taux de chômage vers 4,00% d'ici fin 2023.



Les T-Bonds US se dégradent de +3Pts vers 4,23% (le '2 ans' affiche 5,005%) tandis que Bunds et OAT finissent la séance inchangée.



le principal événement monétaire du jour s'est produit en Turquie dont la banque centrale a décidé d'un nouveau tour de vis spectaculaire de +750Pts de base, de 17,5 vers 25%, illustrant un effort inhabituel pour reprendre la main sur l'inflation qui flambe depuis 3 ans.



Un geste salué par les cambistes : le Dollar a décroché de -6% face à la Livre turque ce jeudi.





