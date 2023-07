Taux : stables en zone Euro, dégradation de 4Pts sur TBond US

C'est un 14 juillet bien calme sur les marchés obligataire, avec des écarts symboliques puisque les OAT affichent +1Ptà 3,03%, idem pour les Bunds à 2,475%, +1,5Pt sur les BTP italiens à 4,17%.

Outre-Manche, les Gilts se dégradent de +4Pts vers 4,462%, la BoE ne lèvera pas le pied dans sa lutte contre l'inflation.



Même écart sur les T-Bonds US qui se retendent de +4Pts vers 3,80% malgré le recul de -0,2% des prix à l'importation aux Etats-Unis, après une baisse de 0,4% en mai, tandis que les prix à l'exportation ont diminué de 0,9% le mois dernier, après une chute de 1,9% le précédent.



Le Département du Travail indique que sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 6,1% en données brutes (-1,4% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 12% (-12,4% hors produits agricoles) en juin.



Le dernier chiffre du jour et de la semaine surprend par sa vigueur : la confiance du consommateur américain s'améliore fortement en juillet, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 72,6 en estimation préliminaire, à comparer à 64,4 au titre du mois précédent, bien au-delà des 66 anticipé par de nombreux économistes.



A noter la forte progression, du 'sentiment' des consommateurs à la fois sur leur situation actuelle (77,5 contre 69 en juin) et sur leurs perspectives (69,4 contre 61,5 en juin).





