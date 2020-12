Taux : stables sur OAT/Bund, détente des Gilts

Les marchés obligataires européens se sont figés ce vendredi alors que l'essentiel des flux financiers se sont dirigés vers Wall Street et les indices boursiers en cette journée des '4 sorcières'.



Les OAT terminent inchangées à -0,335%, les Bunds également, à -0,575% après publication du baromètre 'IFO' du climat des affaires : il se redresse en Allemagne en décembre, et ressort à 92,1 à comparer à 90,9 pour le mois en précédent (révisé d'une première estimation de 90,7).



'L'industrie poursuit son redressement à vive allure, mais les services sont plus hésitants du fait de l'épidémie', explique un analyste.



Plus au Sud, des prises de bénéfices affectent les 'bonos' espagnols (+1,5Pt à 0,042% après un passage en territoire négatif en milieu de semaine) et les BTP italiens (+2Pts à 0,526%) qui avaient inscrit un plancher à 0,472% le 17/12.

Les T-Bonds US se dégradent de +1Pt à 0,946% après publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board : il fait mieux que prévu avec une hausse de 0,6% le mois dernier (contre +0,4% attendu), à 109,1, après des progressions de 0,8% en octobre et de 0,7% en septembre.



Les Gilts se détendent de -4Pts alors que ce weekend (19/20 décembre) qui vient sera vraiment celui de la dernière chance dans l'optique d'un déblocage des négociations autour du Brexit... mais les derniers échos ne sont pas encourageants et les négociations cesseront bien d'ici 48H, avec ou sans accord.



