Taux : temporisation dans une tendance hebdo très positive

18/09/2020 | 17:43

La semaine ne va pas s'achever au plus haut, mais pas très loin des plus hauts sur les marchés obligataires européens : les taux se sont bien détendus, de plus de 7Pts sur nos OAT qui corrigent un peu à -0,223% contre -0,24% la veille.



Les Bunds respectent un statu quo vers -0,49%, à l'image des T-Bonds qui se figent autour de 0,685% depuis 48H, et autour des 0,675% depuis une semaine.

Les T-Bonds US auraient même pu consolider après la parution de 2 bons chiffres US : l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour août, lequel s'est inscrit en hausse de +1,2% le mois dernier, à 106,5 en août.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan grimpe de +4,8Pts à 78,9 points en estimation préliminaire au mois de septembre.

Les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne en hausse de +1%, à 75 points.



Plus tôt ce matin que les ventes de détail en volume du Royaume Uni ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent, selon l'ONS, dépassant ainsi de 0,1 point le consensus, et de 4% leur niveau de février dernier, soit avant la pandémie de coronavirus.

Les Gilts régissent peu mais se détendent de -0,8% vers 0,21%.



Plus au Sud, +1Pt de rémunération sur les BTP italiens à 0,966% ... ce qui demeure inférieur au précédent plancher historique de la mi-août vers 0,98%.

Les Bonos espagnols se retendent de +1,5Pt à 0,282%.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.