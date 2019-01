Taux : tendance positive au Sud, semaine favorable partout

25/01/2019 | 18:20

L'appétit pour le risque est toujours présent sur les marchés et cela profite surtout aux émissions des pays périphériques du Sud de l'Europe avec une détente de -1Pt sur les Bonos à 1,235% et de -1,5Pts sur les BTP italiens à 2,657%.

Symétriquement, les dettes 'coeur' les plus 'sécurisantes' se replient légèrement avec +1,3Pts sur les Bunds à 0,194% et +1Pt sur nos OAT à 0,596% (soit environ +40Pts de 'prime' pour le '10 ans' français).



Ce vendredi, a été publié l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne : il s'est fortement contracté de 1,9 point à 99,1 en janvier, basculant sous le palier technique des 100.



Malgré ce mauvais chiffre, l'Euro se redresse de +0,7% vers 1,1380 et efface ses pertes de la veille... ce qui invalide l'anticipation un peu prématurée de la mise en place d'un TLTRO par la BCE cette année (au nom du principe : les 'mauvaises nouvelles deviennent de bonnes nouvelles').



Chiffre plutôt positif en France où nombre de demandeurs d'emploi est en repli de -1,1% pour le quatrième trimestre 2018, ce qui est une bonne surprise vu les craintes que suscitaient le mouvement 'gilets jaunes'.



Aux Etats Unis, pas de 'stats' ce vendredi du fait de la fermeture de certaines administrations, et c'est comme ça depuis le début de la semaine puisque pratiquement aucun chiffre, à part le chômage hebdo hier (probablement faux, toutes les données n'ont pas été collectées), ne sort.



Les T-Bonds US se dégradent cependant de +3Pts à 2.743% mais ils se détendent de -4,5Pts sur la semaine.

L'inversion de la courbe des taux se confirment de 1 an à 5 ans avec respectivement 2,595% et 2,58%.



Seule fausse note ce vendredi: les 'Gilts' britanniques se dégradent de 5,2Pts de base à 1,313%... alors que la Reine d'Angleterre appelle les britanniques à 'trouver un terrain d'entente'.





