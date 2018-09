Taux : tension après propos de Draghi et avant communiqué FED

25/09/2018 | 18:09

Après les propos tenus par Mario Draghi lundi, les opérateurs prennent conscience que le discours de la BCE pourrait devenir moins accommodant: son choix de l'adjectif 'vigoureux' a fait forte impression et induit que le risque inflationniste se renforce.



La lourdeur a largement dominé sur les marchés obligataires européens, la prudence l'emporte sur les T-Bonds alors que la FED entame son FOMC ce mardi.

Sa réunion devrait se conclure demain par un nouveau relèvement de taux, à 2,25%, toute la question est de savoir si le rythme de 1 hausse de taux par trimestre sera maintenu ou pas au-delà de mi-2019.

'La Fed ne s'arrêtera uniquement de relever ses taux lorsque la croissance du marché de l'emploi commencera à ralentir, sous les 100.000 par mois', prédisent les équipes de Commerzbank.

Côté chiffres, l'indice Case-Shiller des prix immobiliers US ralentit un peu à +6% annuel contre 6,2% anticipé.



Les T-Bonds US franchissent ce mardi le cap des 3,1% (+3,5Pts à 3,102%), les Bunds et les OAT voient également leur rendement se tendre de +3 à +3,5Pts de base à 0,546% et 0,864% respectivement.

Plus au Sud, +2Pts de rendement pour les Bonos espagnols et la bonne surprise du jour provient des BTP italiens avec -5Pts vers 2,90%, alors que la veille, ils talonnaient les T-Bonds US.





Côté politique, avant même de prononcer son discours à l'ONU, Donald Trump a fait savoir à la presse qu'il ne négocierait pas avec l'Iran tant que 'Teheran ne changera pas de disque'.

Il confirme le rejet du 'globalisme', la dénonciation de tous les traités 'inéquitables', veut forcer les pays qui bénéficient de la protection des Etats Unis à payer leur 'juste part' du coût de leur défense.

Et il exhorte une fois encore l'OPEP (qui 'détrousse les pays consommateurs' à faire le nécessaire pour que les prix du pétrole redescendent.







