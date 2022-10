Taux : tension avec des stats robustes et remontée du pétrole 05/10/2022 | 20:04 Envoyer par e-mail :

Les taux se retendent fort, avec des écarts voisins de +15Pts qui effacent l'essentiel des gains de lundi et mardi.

Nos OAT affichent +14Pts à 2,625%, les Bunds le même écart à 2,024%, les BTP italiens +24Pts à 4,45%, ce qui plombe les Bonos espagnols avec +17Pts à 3,214%.



De nombreuses statistiques ont été publiées, en Europe: bonne surprise en France puisque la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+2,7% après -1,6%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+2,4% après -1,6%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.

S'étant redressé de 50,4 en août à 51,2, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale en France signale un léger renforcement de la croissance de l'activité dans le secteur privé français en septembre.

Cela ne s'arrange pas en revanche pour la balance commerciale allemande qui ne dégage plus qu'un excédent symbolique de 1,2MdsE.





Forte tension des taux longs US (+16Pts à 3,777%) alors que pétrole grimpe de +1,5%.

Mais l'essentiel de la hausse est survenue en réaction à l'indice PMI de S&P Global pour le secteur des services américain s'est redressé en septembre un peu plus qu'estimé initialement, puisqu'il ressort à 49,3 en donnée définitive, contre 49,2 en estimation flash et 43,7 au titre du mois précédent.

Autre signal plutôt encourageant pour le secteur, l'indice ISM (Institute for Supply Management) non-manufacturier, publié peu après, ne s'est tassé que de 0,2 point d'un mois sur l'autre pour s'établir à 56,7 en septembre, dépassant ainsi les attentes.



Autre chiffre très robuste le rapport ADP des créations d'emploi dans le secteur privé non agricole des Etats-Unis a recensé +208.000 emplois en septembre (200.000 anticipé) après +185.000 créations enregistrées le mois précédent (révisées de 132.000 en estimation initiale).



Enfin, le déficit commercial des Etats-Unis a reculé à 67,4 milliards de dollars au mois d'août, par rapport à celui de 70,5 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 70,6 milliards), selon le Département du Commerce.

Ce repli de 4,3% d'un mois sur l'autre, à peu près conforme aux attentes du marché, reflète un repli de 1,1% des importations de biens et services, à 326,3 milliards de dollars, pour un tassement de seulement 0,3% des exportations, à 258,9 milliards.











Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.