Taux : tension de modérée en Europe, à forte au Royaume-Uni

La séance a été volatile sur les marchés obligataires, mais sans excès: au final, c'est une dégradation modérée qui l'emporte en Europe; elle est plus marquée aux Etats Unis... et très forte au Royaume Uni



Le rendement du '10 ans' a fluctué entre 1,576% et 1,601% en matinée, puis entre 1,5900% et 1,5600% de 14H29 à 15H avant de se dégrader de nouveau de +4,5Pts à 1,6160% en fin d'après-midi, au plus haut du jour, et surtout au plus haut depuis avril.



Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis à déjoué tous les pronostics : l'économie US n'aurait créé que 194.000 nouveau jobs (contre 500.000 attendu) et le taux chômage se contracte miraculeusement à 4,8% contre 5,1% attendu après 5,2% en août : moins il y a d'embauches, plus le chômage recule, c'est assez paradoxal, pour ne pas dire antinomique !



Autre surprise : le secteur privé n'a généré que 317.00 emplois (là encore, c'est un chiffre bien inférieur au rapport ADP publié mercredi, soit 564.000).

Le secteur public à lui, détruit plus de 100.000 emplois, ce qui pourrait s'expliquer par la perspective d'un 'shutdown'.

Dernière surprise, le salaire horaire grimpe de +0,6% contre +0,4% anticipé, alors que le taux de population active reste faible à 61,6%... ce qui signifie qu'il existe un gros réservoir de 'sans emplois', mais cela ne semble pas freiner la hausse des rémunérations, surtout dans les 'secteurs de pointe'.



Mais les marchés de taux ont également dû tenir compte du spectaculaire rebond du pétrole, à Londres comme à New York : le Brent flambe vers 83,1$, le WTI atteint cette fois les 80$ (+2,2%), un 'plus haut' depuis le 24 octobre 2014 (au-delà du plancher des 78$ du 28 juin...2012).

Cela continue d'alimenter les spéculations sur une inflation non 'transitoire', ce que les banques centrales commencent à reconnaître à demi-mot.



Le 'NFP' plein de surprises publié ce vendredi apparaît peu susceptible d'influencer les décisions de la FED car il constitue un 'mix' de signaux forts (salaires et chômage en net retrait) et plus faibles (moindres créations d'emplois, moindre population active).



En Europe, la hausse du pétrole a surement pesé puisque nos OAT se tendent de +3,4Pts à 0,1930%, les Bunds de +4Pts à -0,1475%, les BTP de +2Pts à 0,869%.

Outre-Manche, les taux continuent de caracoler, avec +7Pts à 1,155%, un nouveau zénith annuel (soit +15Pts de base sur la semaine, pire performance parmi tous les marchés obligataires occidentaux)



