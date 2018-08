Taux : tension en Italie et en Espagne, le '30 ans' US à 3%

28/08/2018 | 19:17

Légère dégradation sur les marchés obligataires ce mardi (de l'ordre de +0,5Pts de base sur les Bunds et les OAT) et un peu plus marquée sur les BTP italiens (+1,5Pt à 3,182%, après 3,21% en séance) pour cause de crainte de dérapage des déficits sous l'impulsion de Luigi di Maio, le leader de '5 étoiles' qui prône la nationalisation des autoroutes après le drame du viaduc de Gènes qui a fait 43 morts le 14 août dernier.



Mais c'est le 10 ans espagnol (les 'bonos') qui subissent le plus fort repli, avec un rendement qui se tend symétriquement de +4,6Pts à 1,488%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se tendent de +3Pts à 2,88% alors qu'une hausse du taux directeur (à 2,00/2,25%) est jugée certaine à 98%.

Malgré tout, le '30 ans' repasse laborieusement au-dessus des 3,00% (à 3,028%) et ne compte que +36Pts de 'spread' par rapport au '2 ans' (2,665%): une situation inédite depuis l'été 2007.



Côté statistiques, les prix immobiliers se sont contractés en 'séquentiel' au mois de juin selon l'enquête 'Case/Shiller' mais la confiance des consommateurs américains du Conference Board s'est inscrite en hausse de +5,5Pts ce mois-ci à 133,4 (un niveau bien supérieur au consensus qui était de 126,7), après 127,9 en juillet : il atteint ainsi un plus haut depuis octobre 2000 (135,8).



Les taux longs US pourraient se détendre en cas de signature d'un nouvel accord bilatéral entre les États-Unis et le Canada : après les concessions faites par le Mexique, l'Alena (Association de libre-échange nord-américaine) est en réalité caduc 'de fait', au seul profit des Etats Unis.







