Taux : tension, l'attraction des actions s'avère irrésistible

04/11/2019 | 18:57

Les marchés obligataires se replient franchement ce lundi alors que les indices boursiers enchaînent les records en cascade, avec un appétit pour le risque carrément dévorant.



Tous les bénéfices suscités par la 3ème baisse de taux de la FED mercredi sont effacés et les opérateurs ont déjà oublié le ralentissement de la croissance et l'inflation trop timide.



Les T-Bonds US voient leur rendement rebondir de +5Pts à 1,785% et les marchés européens sont à l'unisson.

Nos OAT affichent +1,6Pts à -0,4900%, les Bunds +2,50% -0,352%.

Plus au Sud, les 'Bonos' décalent de +3Pts à 0,305%, les BTP italiens restent stables à 1,0820%.

Outre-Manche, les 'Gilts' affichent +3,4Pts à 0,714%.



Peu de chiffres considérés comme 'market movers' ont été publiés ce 4 novembre : le département du Commerce US a dévoilé une baisse de -0,6% des commandes à l'industrie aux États-Unis en septembre 2019 (le consensus tablait sur -0,5%, c'est tout de même assez proche)... mais cela confirme que la tendance s'affaiblit doucement, après le repli de -0,1% du mois d'août.

Hors secteur des 'transports' (dont la composante aéronautique est décisive), les commandes à l'industrie ont baissé de -0,1%, après -0,2% le mois précédent.

En Europe, plusieurs indices d'activité PMI manufacturiers sont parus, mais c'était des PMI 'définitifs' (révision à la marge de la 1ère estimation).



Ainsi, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 45,9, se redressant ainsi par rapport à septembre (45,7) et à sa dernière estimation flash (45,7), mais signale la deuxième plus forte contraction du secteur depuis sept ans.



L'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est redressé de 50,1 en septembre à 50,7 le mois dernier, signalant une légère reprise de la croissance du secteur en octobre. Cette très légère amélioration a essentiellement résulté de la plus forte hausse de l'activité depuis quatre mois, une tendance que les entreprises interrogées attribuent généralement aux retombées positives de démarches commerciales.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.