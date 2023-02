Taux : tension limitée en zone Euro, alarmante au Royaume-Uni

La semaine passée avait été marquée par une nette tension des taux et la semaine qui débute semble confirmer cette tendance négative sur les marchés obligataires européens (les T-Bonds y échappent pour une fois).

Nos OAT voient en effet leur rendement se tendre de +4Pts à 3,0500% (un plus haut a été inscrit à 3,0690%), les Bunds rajoutent +5Pts à 2,579%, les Bonos espagnols +4Pts à 3,622%... et la bonne surprise provient des BTP italiens qui se détendent de -2Pts à 4,415%.

La descente aux enfers continue pour les 'Gilts' britanniques avec +8,5% à 3,8380%: ils se rapprochent de la zone de crise, les pires niveaux de décembre sont allègrement franchis, cela sent le roussi.



Petite embellie en revanche pour les T-Bonds qui s'améliorent un peu, à 3,928% contre 3,95%, et les gains initiaux ont tenu en partie après la publication d'une chute de 4,5% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 5,1% en décembre 2022 (révisée d'une estimation initiale du Département du Commerce qui était de 5,6% en décembre).

Mais attention, c'est une chute en trompe l'oeil : en excluant les équipements de transport (aviation comprise), dont les commandes ont plongé de 13,3% d'un mois sur l'autres, les commandes américaines de biens durables ont progressé de 0,7% en janvier.



Quelques temps forts sont attendus cette semaine : les investisseurs seront particulièrement attentifs à la publication, ce mercredi, des derniers PMI manufacturiers européens avant la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.

Après les indicateurs européens, le marché suivra, vendredi, l'annonce de l'ISM des services aux Etats-Unis.

Le suspens sur l'ampleur de la hausse des taux par la FED (+25 ou +50Pts ?) durera jusqu'au comité de politique monétaire (FOMC) les 21 et 22 mars.

La Banque centrale européenne (BCE) réunira son conseil des gouverneurs à Francfort une semaine avant, le jeudi 16 mars... mais les marchés ont déjà intégré une hausse de +50Pts promise par Christine Lagarde.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.