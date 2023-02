Taux : tension, niveaux proches des sommets de fin décembre

Les taux se sont légèrement retendus dans l'après-midi et tout comme la veille, les marchés obligataires clôturent au plus bas.



Petit à petit, les rendements se rapprochent des sommets testés au début de l'automne 2022 (mi-octobre) et la prochaine étape serait le retracement du zénith du tout début de l'hiver (au lendemain de Noël, nos OAT avaient culminé vers 3,115%).

Les OAT et les Bunds subissent une hausse de +3Pts de base ce soir, à 2,935% et 2,47% respectivement.

Plus au Sud, les BTP ont décalé de +10Pts vers 4.33% et les Bonos espagnols de +6Pts vers 3,516%.

Les 'Gilts' en terminent à l'équilibre vers 3,52% (à parité avec les 'Bonos') après avoir affiché -8Pts vers 3,43% ce matin après le chiffre de l'inflation : les Gilts restent sur une mauvaise sérié de 8 séances et de +50Pts de base repris depuis le 2 février.

Ce matin, l'inflation au Royaume-Uni est ressortie à 8,8% en rythme annuel en janvier, marquant un net ralentissement par rapport aux 9,2% du mois de décembre.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se tendent de +5Pts vers 3,812% et reviennent à 40Pts du zénith de mi-octobre et à 10Pts de celui de fin décembre (3,9050%).

Plusieurs chiffres marquants ont ponctué l'après-midi : les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de3% en janvier (contre +2% attendu), pour s'établir à 697 milliards de dollars, selon le Département du Commerce (elles avaient enregistré un recul inhabituel de 1,1% en décembre).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 2,3%.



En revanche, la production industrielle américaine a stagné le mois dernier selon la Réserve fédérale, alors même que les économistes en espéraient en général un rebond.

Dans le détail, la production manufacturière a augmenté de 1% et celle des activités extractives de 2%, alors que celle des 'utilities' a chuté de 9,9% en raison des conditions météorologiques qui ont pesé sur la demande en chauffage.

La production se montre néanmoins supérieure de 0,8% à son niveau de l'année précédente.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est tassé de 0,1 point à 78,3%, niveau inférieur de 1,3 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).



L'activité dans le secteur manufacturier de la région de New York s'est de nouveau contractée en février, mais à un rythme bien moins marqué qu'au mois de janvier, montre l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale connue sous l'appellation 'Empire State' : elle s'établit à -5,8 ce mois-ci, contre -32,9 en janvier mais c'est une bonne surprise puisque les économistes prévoyaient une amélioration moins significative, autour de -18.



Après plusieurs chiffres 'robustes', le consensus concernant le 'taux final' de la Fed est désormais majoritairement anticipé à 5,50% et les 5,25% ne sont plus aussi consensuels qu'il y a deux semaines.









