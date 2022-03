Taux : tension persistante en Europe, inversion courbe aux US

La paix semble devenue possible en Ukraine, des concessions se dessinent des 2 côtés... les marchés anticipent une 'normalisation' qui éviterait peut-être la perte d'une récolte en Ukraine (risque de pénuries de blé pour de nombreux pays africains).

La baisse des prix du pétrole de 113 vers 106$ à Londres rassure un peu sur le front de l'inflation... mais carnage se poursuit sur les marchés obligataires.

Le rendement de nos OAT s'est envolé jusque vers 1,153% (+15Pts) avant de se tempérer vers 1,065%, soit +40Pts par rapport aux niveau d'avant conflit.

Les Bunds ont atteint jusqu'à 0,74% avant de se tasser vers 0,65% (+6,5Pts), le rendement du '2 ans' vient pour sa part de repasser positif pour le 1ère fois depuis 2014.

Les BTP italiens ont fusé vers 2,25% avant de revenir vers 2,137% (+3Pts), les Bonos espagnols affichent +5Pts à 1,51%.



Côté chiffres, d'après l'enquête de conjoncture de l'Insee auprès des ménages français, la confiance baisse fortement en mars: l'indicateur synthétique de l'Insee perd six points pour s'établir à 91 et se situe ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).

L'indice 'GFK' en Allemagne rechute sous à -15,5 (contre -11,2 anticipé), au plus bas depuis juin 2021.



Aux Etats Unis, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board s'est -apparemment- un peu améliorée en mars: il ressort en hausse à 107,2, à comparer 105,7 en février et alors que Jefferies l'attendait vers 106 pour le mois qui s'achève.



Cette légère augmentation d'un mois sur l'autre est toutefois en trompe-l'oeil, dans la mesure où l'indice de février a été révisé en forte baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 110,5.



Le rendement des bons du Trésor américain a connu une évolution en 2 temps: tension initiale vers 2,53% (+7Pts) puis détente symétriquement de -6Pts vers 2,417%.

A noter que le rendement du '5 ans' dépasse de +10Pts (2,52%) celui du 10 ans (2,45%), le '3 ans' affiche même +15Pts vers 2,565%... et le '2 ans' est très proche du '10 ans' avec 2,393%.

A noter également cette forte inversion du '20 ans' et du '30 ans' avec 2,675% et 2,51% respectivement (le '5 ans' et le '3 ans' sont également bien au-dessus de la référence hypothécaire... ce qui techniquement préfigure un scenario de récession, à moins qu'il ne s'agisse de l'anticipation de puissant 'de-leveraging' (reventes d'actifs) de la FED sur les maturités 1 à 3 ans, ce qui handicaperait Wall-Street.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.